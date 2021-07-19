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Иркутские депутаты могут ужесточить закон о нарушении тишины

Главная Общество
Иркутск
14:18 19 Июля 2021
закон, штраф, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области могут ужесточить законодательство, регулирующее общественный порядок в ночное время. В законодательном собрании создана рабочая группа, которая изучит целесообразность внесения соответствующих корректировок.  

По данным сайта областного парламента, причиной создания рабочей группы стал рост жалоб иркутян на нарушение тишины в ночное время. Ее возглавил заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Тютрин.

В настоящее время в Иркутской области нарушение тишину в многоквартирных домах с 07:00 до 23:00 влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Его наибольший размер – 2 тыс. руб. (для юридических лиц). Кроме того, как отметил  Дмитрий Тютрин, в региональном законодательстве отсутствует понятие «тихий час».

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 января 2021 года начал действовать закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Томской области». За первые три месяца 2021 года административные комиссии рассмотрели около 700 дел о его нарушении, были выписаны штрафы на 458,5 тыс. руб.

Фото: pixabay.com

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