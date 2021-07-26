Дожди помогают тушить пожары в Якутии

В Республике Саха (Якутия), которая задыхается от лесных пожаров, всего за сутки ликвидирован 41 очаг. Еще 14 локализованы, передает «Общественное телевидение России».

Пожарным в тушении помогла сама природа - в регионе прошли дожди. Но больше 180 очагов по-прежнему действуют. С ними борются 2 тыс. человек.

С воздуха поддержку оказывают самолеты Бе-200 и вертолеты. Ранее в республике вызывали искусственные дожди для тушения лесных пожаров.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия)