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Дожди помогают тушить пожары в Якутии

Главная Общество
Иркутск
15:26 26 Июля 2021
пожар, лес, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Саха (Якутия), которая задыхается от лесных пожаров, всего за сутки ликвидирован 41 очаг. Еще 14 локализованы, передает «Общественное телевидение России».

Пожарным в тушении помогла сама природа - в регионе прошли дожди. Но больше 180 очагов по-прежнему действуют. С ними борются 2 тыс. человек.

С воздуха поддержку оказывают самолеты Бе-200 и вертолеты. Ранее в республике вызывали искусственные дожди для тушения лесных пожаров.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия)

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