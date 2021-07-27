Вновь увеличен объем сброса воды в Ангару

Сброс воды Иркутской ГЭС вновь увеличен. На этот раз – до 3,3 тыс. куб. м/с. Соответствующее решение приняло Енисейское бассейновое водное управление.

Объем сброса был изменен со вчерашнего вечера.

«По состоянию на вечер 26 июля, уровень воды в реке Ангаре составляет 183 см – наблюдается его понижение. Уровень воды в озере Байкал – 456,92 м, за сутки произошло увеличение на 1 см (аналогичный период прошлого года – 456,58 м)», - говорится о текущей гидрологической обстановке на сайте главного управления МЧС по Иркутской области.

По данным мэрии Иркутска, в настоящее время в СНТ «Елизовский» подтоплены 31 участок и 19 дачных домов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области