В Бурятии снимают маски на свежем воздухе

Улучшение эпидемиологической ситуации в Бурятии позволило властям республики внести изменения в перечень «антиковидных» ограничений. Отменено требование носить медицинские маски на открытом воздухе.

При этом маски по-прежнему необходимо надевать в местах массового скопления людей, отметил официальный портал региона. С 1 августа возобновят работу в очном формате все организации дополнительного образования. Правда, в одной группе должно быть не более пяти учеников.

Как пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина, за последнюю неделю продолжалось незначительное снижение заболеваемости COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

К сегодняшнему утру число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бурятии составило 51,75 тыс.

Фото: официальный портал Республики Бурятия