По Сибири пройдет гастрономический фестиваль

Завтра в Сибири стартует гастрономический фестиваль «Тайгастро». Его участниками станут 33 ресторана в девяти городах.

Мероприятия фестиваля пройдут, в частности, в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Томске, Кемерове. По условиям фестиваля, рестораны представят меню из трех блюд по единым ценам. Все желающие смогут попробовать их со 2 по 19 августа.

«Фестиваль также призван увеличить туристическую привлекательность сибирских регионов и стать ежегодным любимым гастрономическим событием для жителей и гостей Сибири», - говорится в сообщении официального портала Иркутска.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Новосибирске был выпущен «Вкусный путеводитель по Новосибирской области». В создании книги приняли участие рестораторы и отельеры, чиновники, сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки и краеведы.

Фото: официальный портал Иркутска