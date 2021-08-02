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В Бурятии снова открыли аттракционы

Главная Общество
Иркутск
10:54 2 Августа 2021
вирус, развлечение, правила
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня в Бурятии возобновлена работа аттракционов на открытом воздухе. Ранее глава региона Алексей Цыденов попросил оперативный штаб разработать условия этой работы, отметил официальный портал республики.

При этом сохраняются ряд ограничительных мер. Например, загрузка на аттракционы не должна превышать 50% от максимальной наполняемости. При посадке и очереди в кассе отдыхающие обязаны выдерживать дистанцию в 1,5 м друг от друга.

Вчера в Бурятии было зарегистрировано 180 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее количество с начала пандемии подходит к 53 тыс. Скончались почти 1,7 тыс. пациентов.

Фото: pixabay.com

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