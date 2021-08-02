В Улан-Удэ определили места для сбора дикоросов

В Улан-Удэ для предотвращения пожаров запретили посещать городские леса с 4 по 24 августа. В виде исключения сбор грибов и ягод разрешен в определенных местах.

В числе таких мест указаны, например, лесной квартал, примыкающий к Этнографическому музею в микрорайоне Верхняя Березовка, кварталы от лыже-биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль «Байкальской экологической тропы» в микрорайоне Аршан, левая сторона Спиртзаводской трассы до стелы Тарбагатайского района.

«Под запретом разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы. Распространяется ограничение и на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий…», - отметил также информационный сайт столицы Республики Бурятия.

Тем временем, главное управление МЧС по региону проинформировало жителей и гостей республики о том, что 2 и 3 августа южный циклон вызовет местами сильные дожди и грозы, возможен град.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ