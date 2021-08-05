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Над севером Иркутской области сгущается дым

Главная Общество
Иркутск
13:06 5 Августа 2021
лесные пожары, район, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
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Задымление наблюдается уже в 81 населенном пункте Иркутской области. Лесные пожары в соседней с северными районами области Республике Саха (Якутия) не прекращаются.

Больше всего таких населенных пунктов насчитывается в Киренском районе (20) и Усть-Кутском районе (19). В зоне задымления оказался также город Усть-Илимск с населением 80,5 тыс. человек.

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводились замеры атмосферного воздуха по оксиду углерода в Усть-Кутском и Киренском районах, превышения предельно допустимых концентраций в воздухе опасных веществ также не зафиксировано», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

В настоящее время в Якутии действует 178 природных пожаров. За минувшие сутки было  ликвидировано шесть на общей площади свыше 4 тыс. га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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