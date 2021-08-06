В иркутском подземном переходе восстанавливают «лермонтовские» граффити

На стенах подземного пешеходного перехода на ул. Лермонтова в Иркутске вновь появятся изображения по мотивам творчества великого поэта. К работе над ними приступили IrkArtStudio и художник Татьяна Закирова.

Как писали Sibnovosti.ru, граффити с портретом Михаила Лермонтова и иллюстрациями к его литературным произведениям появились в 2015 году. Это была инициатива администрации Иркутска и собственников расположенного рядом торгового центра «Лермонтов». Над созданием изображений работало несколько художников. Но в ходе ремонта перехода летом прошлого года изображения закрасили.

Тогда власти Иркутска решили восстановить граффити. Кроме того, предполагается расписать стены еще трех переходов. Они расположены на остановках общественного транспорта «Институт МВД», «Волжская» и «Цимлянская».

Напомним, на днях мэрия Новосибирска объявила о начале общественного обсуждения демонтажа ряда граффити в Советском районе. Изображения были нанесены на подстанциях на ул. Терешковой, Золотодолинской и Ученых.

Фото: официальный портал Иркутска