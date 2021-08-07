Медвежат из иркутского питомника «К-9» выпустили в тайгу

В Иркутской области из питомника выпустили на волю пятерых медведей. Как передает «Общественное телевидение России» (ОТР), трех из них кто-то подкинул к воротам питомника полтора года назад, еще двух подобрали на городской свалке возле Иркутска.

Зоологи выходили детенышей, поили их молоком, а потом отселили в дальний вольер и старались кормить пищей, которая встречается в дикой природе - травой, корой осины и ягодами. А зимой помогли медвежатам соорудить берлогу.

«Это все прошло в нормальном стандартном режиме. Мы им дали елки, опилки, листву. Они сами себе сделали берлогу, они не просыпались зимой с ноября по апрель. Это первый признак, что их можно выпускать в прежнюю среду обитания», - рассказал ОТР руководитель зоопитомника «К-9» Вячеслав Славин.

Их привезли на вертолете в глухую тайгу, где до ближайшего населенного пункта больше 140 км. Медвежата долго не хотели уходить, привыкли к людям. Но зоологи говорят, животные быстро освоятся в естественной среде и одичают уже через месяц. Сейчас в тайге начнется сезон грибов и ягод, поэтому пищи у медведей будет вдоволь.

Фото: «Общественное телевидение России»