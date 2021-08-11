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На Якутию и Иркутскую область могут распространить межрегиональный режим ЧС

Главная Общество
Иркутск
12:07 11 Августа 2021
лесные пожары, режим, село
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Рослесхоз предлагают ввести в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области межрегиональный режим ЧС из-за сложной обстановки с природными пожарами. Это позволит оперативно привлекать силы экстренных служб из других регионов, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Сейчас более 90% пройденной огнем площади лесов с начала года приходится на Дальний Восток. Почти 80% - на Якутию. Там огнем охвачено около 8 млн га леса.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Намском районе, где огонь угрожает четырем населенным пунктам. 7 августа верховой пожар с деревьев перекинулся на жилые постройки и уничтожил 40 домов в селе Бясь-Кюель.

«Нам обещают построить новые дома из сэндвич-панелей. Мы не согласны. Мы же строили свои деревянные - на века. Это же не наша вина. Это стихия. Мой муж работает на пожаре, все горюем, пытаемся сохранить то, что осталось. У меня семеро детей и один внук, больше сказать нечего», - сказала ОТР жительница села Диана Федорова.

Власти республики пообещали, что новые дома для погорельцев будут готовы до 10 октября, и все пострадавшие получат материальную помощь.

Дым от пожаров в Якутии распространился на соседние регионы. Так, в Красноярском крае режим «черного неба» продлен до вечера среды.

Фото: «Общественное телевидение России»

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