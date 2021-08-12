12 августа
Иркутск
погода +27 °C
73.97
 
€ 86.63
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Вновь увеличен объем сброса воды Иркутской ГЭС

Главная Общество
Иркутск
09:46 12 Августа 2021
вода, гэс, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С сегодняшнего дня вновь увеличен сброс воды Иркутской ГЭС. На этот раз – до 3,3 тыс. куб. м/с.

Решение увеличить сброс было принято в связи с повышением уровня воды в Байкале. Ранее, с 9 августа, повышение уровня воды в Ангаре заставило уменьшить сброс до 3,1 тыс. куб. м/с.

«12-13 августа на реке Витим продолжится повышение уровня воды на 60-100 см. На левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды в пределах 5-30 см, на реках Лене, Киренге – преимущественно понижение на 2-10 см», - сообщили сегодня в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Тем временем, в соседней Республике Бурятия сегодня ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют местами ливни и грозы в связи со смещением южного циклона.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: На Якутию и Иркутскую область могут распространить межрегиональный режим ЧС

На Якутию и Иркутскую область могут распространить межрегиональный режим ЧС

11 Августа 2021 г.
Лесной пожар уничтожил 40 домов в селе Бясь-Кюель
Новости Иркутска: Дожди в верховьях повысили уровень воды в реке Иркут

Дожди в верховьях повысили уровень воды в реке Иркут

9 Августа 2021 г.
Сброс через Иркутскую ГЭС снижен
Новости Иркутска: Погорельцы иркутского села получили новое жилье

Погорельцы иркутского села получили новое жилье

9 Августа 2021 г.
В Дальнем установили два дополнительных противопожарных резервуара
Новости Иркутска: Медвежат из иркутского питомника «К-9» выпустили в тайгу

Медвежат из иркутского питомника «К-9» выпустили в тайгу

7 Августа 2021 г.
Двух из них зоологи подобрали на свалке
Новости Иркутска: В иркутском подземном переходе восстанавливают «лермонтовские» граффити

В иркутском подземном переходе восстанавливают «лермонтовские» граффити

6 Августа 2021 г.
Они были закрашены во время ремонта в прошлом году
Новости Иркутска: Над севером Иркутской области сгущается дым

Над севером Иркутской области сгущается дым

5 Августа 2021 г.
В зону задымления от пожаров в Якутии попал 81 населенный пункт
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Центр активного долголетия запланировали построить в Бурятии

Центр активного долголетия запланировали построить в Бурятии

10 Августа 2021 г.
Место для строительства выбрано в районе поселка Энергетик
Новости Иркутска: Часть моста обрушилась в бурятском селе

Часть моста обрушилась в бурятском селе

9 Августа 2021 г.
Пока движение восстановлено по одной полосе
Новости Иркутска: Правительство РФ направит средства на очистные сооружения в бурятском селе Выдрино

Правительство РФ направит средства на очистные сооружения в бурятском селе Выдрино

11 Августа 2021 г.
Поручение президента РФ оформлено правительственным распоряжением
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru