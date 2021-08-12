Вновь увеличен объем сброса воды Иркутской ГЭС

С сегодняшнего дня вновь увеличен сброс воды Иркутской ГЭС. На этот раз – до 3,3 тыс. куб. м/с.

Решение увеличить сброс было принято в связи с повышением уровня воды в Байкале. Ранее, с 9 августа, повышение уровня воды в Ангаре заставило уменьшить сброс до 3,1 тыс. куб. м/с.

«12-13 августа на реке Витим продолжится повышение уровня воды на 60-100 см. На левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды в пределах 5-30 см, на реках Лене, Киренге – преимущественно понижение на 2-10 см», - сообщили сегодня в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Тем временем, в соседней Республике Бурятия сегодня ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют местами ливни и грозы в связи со смещением южного циклона.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области