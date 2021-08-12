Жители двух районов Бурятии получат компенсации после ударов стихии

В Республике Бурятия определен объем средств, который направят в качестве помощи пострадавшим от паводка в двух районах. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по ЧС.

Закаменскому району будет выделено 12,9 млн руб. Там насчитывается 178 пострадавших. Джидинский район получит 2,7 млн руб. (160 человек).

По данным официального портала Бурятии, в ночь на 7 августа крупный град выпал в селах Михайловка и Усть-Бургалтай Закаменского района, а в селе Улекчин река частично разрушила дорогу. В селах Шартыкей и Нижний Торей Джидинского района сель подтопил частные дома.

Ранее глава республики Алексей Цыденов поручил назначить компенсацию в размере 10 тыс. руб. на каждого члена семьи, если нет утери имущества. Тем, чье имущество пострадало, будет выплачено по 50 и 100 тыс. руб. на каждого члена семьи.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия