12 августа
Иркутск
погода +20 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

Главная Общество
Иркутск
16:43 12 Августа 2021
обучение, сфу, вуз, студенты, кредиты
версия для печати Ico_print

В Сибирском федеральном университете рассказали об особенностях социальной программы льготного кредитования на обучение. В СФУ снизят стоимость обучения сразу на 10% для тех, кто будет рассчитываться образовательным кредитом. В этом году заявления на платную форму обучения по результатам ЕГЭ принимаются до 23 августа, по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом до 6 августа.

По словам специалистов банка, заёмщик оплачивает только 3% от общей ставки по кредиту, остальное оплачивает государство. При оформлении кредита студентам вузов предостав

В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

ляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно девять месяцев. В этот период оплачиваются только проценты по кредиту, остальная сумма выплачивается в течение 15 лет после выпуска.

Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы. Это может быть один семестр, год или всё обучение целиком. Отметим, если студент после бакалавриата поступил в магистратуру или аспирантуру, он может заключить дополнительное соглашение и продлить льготный период кредита.

«На сегодняшний день в партнёрстве с СФУ работает крупнейший банк России - Сберб. Выдача образовательного кредита производится в любом отделении и даже в университете при подаче документов вы можете получить консультацию кредитного специалиста, потому что сценарий поступления всегда непредсказуем. Помимо этого, если абитуриент целенаправленно идёт на одно направление с высоким конкурсом, то это хорошая возможность для выбора альтернативной формы обучения. Мы постарались максимально упростить логистику для абитуриента, чтобы сделать услугу более доступной и удобной», –– рассказали в приёмной комиссии СФУ.

В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

Добавим, образовательный кредит Сбербанка возможно получить как имея постоянный доход, так и без него. Студенту на момент предоставления кредита должно быть не менее 14 лет, а на момент возврата кредита - не более 75 лет. При получении кредита не рассматриваются текущие долги и кредиты родителей поступающего.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Жители двух районов Бурятии получат компенсации после ударов стихии

Жители двух районов Бурятии получат компенсации после ударов стихии

12 Августа 2021 г.
Средства направят в Закаменский и Джидинский районы
Новости Иркутска: Вновь увеличен объем сброса воды Иркутской ГЭС

Вновь увеличен объем сброса воды Иркутской ГЭС

12 Августа 2021 г.
На этот раз – до 3,3 тыс. куб. м/с
Новости Иркутска: На Якутию и Иркутскую область могут распространить межрегиональный режим ЧС

На Якутию и Иркутскую область могут распространить межрегиональный режим ЧС

11 Августа 2021 г.
Лесной пожар уничтожил 40 домов в селе Бясь-Кюель
Новости Иркутска: Дожди в верховьях повысили уровень воды в реке Иркут

Дожди в верховьях повысили уровень воды в реке Иркут

9 Августа 2021 г.
Сброс через Иркутскую ГЭС снижен
Новости Иркутска: Погорельцы иркутского села получили новое жилье

Погорельцы иркутского села получили новое жилье

9 Августа 2021 г.
В Дальнем установили два дополнительных противопожарных резервуара
Новости Иркутска: Медвежат из иркутского питомника «К-9» выпустили в тайгу

Медвежат из иркутского питомника «К-9» выпустили в тайгу

7 Августа 2021 г.
Двух из них зоологи подобрали на свалке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Камни посыпались на трассу «Байкал» в Иркутской области

Камни посыпались на трассу «Байкал» в Иркутской области

7 Августа 2021 г.
Движение транспорта по ней не ограничивалось
Новости Иркутска: Двум министерствам поручено обеспечить средства на строительство очистных в Бурятии

Двум министерствам поручено обеспечить средства на строительство очистных в Бурятии

7 Августа 2021 г.
Опубликован перечень поручений по итогам совета по стратегическому развитию
Новости Иркутска: Часть моста обрушилась в бурятском селе

Часть моста обрушилась в бурятском селе

9 Августа 2021 г.
Пока движение восстановлено по одной полосе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru