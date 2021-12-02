Электрический чайник – 199, радиоуправляемый вертолет – 299 рублей: на праздничном открытии «Галамарта» в Иркутске

4 декабря в Иркутске состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт». В этот день здесь пройдет большой семейный праздник с веселыми конкурсами и подарками; кроме того, в магазине будут действовать ШОК-цены на различные товары для дома. Адрес: г. Иркутск, ул. Трактовая, 35, ТЦ BazaR, 1 этаж.

Только 4 декабря можно будет купить:

3,3 кг стирального порошка BiMAX, противень или швабру – за 99 рублей;

Электрический чайник или игрушку-пупса – за 199 рублей;

Радиоуправляемый вертолет – за 299 рублей;

Дрель-шуруповерт – за 699 рублей.

А веселое предпраздничное настроение создаст большой семейный праздник от «Галамарта»: поделки из шаров, аквагрим для детей, увлекательные конкурсы и ценные подарки!

Кроме того, при покупке от 500 рублей 4 декабря будет шанс получить такие подарки от магазина, как телевизор, сковороду, мультиварку, кастрюлю и многое другое. А по 7 декабря здесь действуют специальные цены на различные группы товаров! Например, заварочный чайник – 89 рублей, тостер – 449 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей, беспроводная колонка – 699 рублей.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов, в которых покупателей всегда ждут разнообразные товары для дома и дачи по доступным ценам. А дополнительно к ним здесь каждый день действуют очень выгодные акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Иркутск, ул. Трактовая, 35, ТЦ BazaR, 1 этаж.

Часы работы: 10.00-20.00

www.galamart.ru

Информация об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве предложений, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8 800 25 000 25. Количество товаров ограничено. Не является публичной офертой. Продавец: ИП Невежин И.И., ОГРНИП 316965800170511, ИНН 665902600472