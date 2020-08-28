Сибирские клубы по хоккею с мячом встретятся в Иркутске

Матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом состоятся в двух группах – «Запад» и «Восток». Игры команд «Востока» пройдут в Иркутске.

В группу «Восток» попали все сибирские команды российской Суперлиги. В их числе хозяева этапа «Байкал-Энергия», красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш». Компанию им составят «СКА-Хабаровск» и «Уральский трубник» (Первоуральск).

Календарь турнира опубликован на сайте Федерации хоккея с мячом России. Он стартует 11 сентября и завершится 16-го. Команды, попавшие во второй этап, разыграют Кубок в конце октября – начале ноября.

Фото: сайт клуба по хоккею с мячом «Сибсельмаш»