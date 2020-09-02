Сокращается число участников иркутского первенства мира по хоккею с мячом

Предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске может не досчитаться целого ряда сборных команд. Эпидемия COVID-19 по-прежнему влияет на календарь международных соревнований.

Чемпионат в группе А должен стартовать 5 октября. Ход подготовки к нему вчера рассмотрел технический комитет Международной федерации бенди (FIB). На заседании было объявлено о том, что FIB получила официальное уведомление от Федерации бенди США о невозможности приезда национальной команды в Россию.

Более того, неясной остается ситуация с одним из двух фаворитов соревнований – сборной Швеции. Официального отказа из этой страны не поступало, но, как отметили в FIB, «по имеющейся информации, выдача виз консульским отделом посольства Российской Федерации в Швеции на данный момент не производится».

Первоначально старт чемпионата мира был назначен на конец марта, но его пришлось перенести из-за коронавируса. На лед новой арены «Байкал» должны выйти сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, ФРГ и Эстонии.

Фото: сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года