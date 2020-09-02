2 сентября
Иркутск
погода +24 °C
73.58
 
€ 88.15
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Сокращается число участников иркутского первенства мира по хоккею с мячом

Главная Спорт
Иркутск
10:41 2 Сентября 2020
чемпионат мира, хоккей с мячом, отказ
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске может не досчитаться целого ряда сборных команд. Эпидемия COVID-19 по-прежнему влияет на календарь международных соревнований.  

Чемпионат в группе А должен стартовать 5 октября. Ход подготовки к нему вчера рассмотрел технический комитет Международной федерации бенди (FIB). На заседании было объявлено о том, что FIB получила официальное уведомление от Федерации бенди США о невозможности приезда национальной команды в Россию.

Более того, неясной остается ситуация с одним из двух фаворитов соревнований – сборной Швеции. Официального отказа из этой страны не поступало, но, как отметили в FIB, «по имеющейся информации, выдача виз консульским отделом посольства Российской Федерации в Швеции на данный момент не производится».

Первоначально старт чемпионата мира был назначен на конец марта, но его пришлось перенести из-за коронавируса. На лед новой арены «Байкал» должны выйти сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, ФРГ и Эстонии.

Фото: сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Сибирские клубы по хоккею с мячом встретятся в Иркутске

Сибирские клубы по хоккею с мячом встретятся в Иркутске

28 Августа 2020 г.
Утвержден календарь первого этапа Кубка России
Новости Иркутска: «Зенит» из Иркутска сыграл вничью с дебютантом ФНЛ

«Зенит» из Иркутска сыграл вничью с дебютантом ФНЛ

19 Июля 2020 г.
Игра с «Акроном» прошла на сборах в Крымске
Новости Иркутска: Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» переедет в «Байкал»

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» переедет в «Байкал»

16 Июля 2020 г.
В правительстве региона подписано соглашение о намерениях
Новости Иркутска: На иркутском острове Юность построили баскетбольную площадку

На иркутском острове Юность построили баскетбольную площадку

7 Июля 2020 г.
Впервые в регионе использовано девятислойное акриловое покрытие
Новости Иркутска: Иркутский «Зенит» планирует сборы в Краснодарском крае

Иркутский «Зенит» планирует сборы в Краснодарском крае

16 Июня 2020 г.
Полноценные тренировки футболисты возобновят 22 июня
Новости Иркутска: Иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом стартует 5 октября

Иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом стартует 5 октября

5 Июня 2020 г.
Международная федерация хоккея с мячом определилась со сроками его проведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Микрорайон в Улан-Удэ подключат к централизованному теплоснабжению

Микрорайон в Улан-Удэ подключат к централизованному теплоснабжению

31 Августа 2020 г.
Проект профинансирует федеральный фонд
Новости Иркутска: В Амурской области открылся питомник для хищных птиц

В Амурской области открылся питомник для хищных птиц

30 Августа 2020 г.
На сегодняшний день там под наблюдением находятся 15 особей.
Новости Иркутска: Мусор из нацпарка в Бурятии могут вывезти в Иркутскую область

Мусор из нацпарка в Бурятии могут вывезти в Иркутскую область

28 Августа 2020 г.
Только на полигоне в местности Талая скопилось более 100 тыс. куб. метров ТКО
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru