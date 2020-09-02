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Иркутский «Байкал» не увидит шведов

Главная Спорт
Иркутск
15:41 2 Сентября 2020
хоккей с мячом, строительство, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» в Иркутске официально введен в эксплуатацию. Он находится в собственности региона.

Официальный портал Иркутской области уточнил, что право оперативного управления ледовым дворцом будет закреплено за ОГБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана». Как писали Sibnovosti.ru, стоимость спортивного объекта на 6 тыс. зрителей составила 6,3 млрд руб. Построила его кемеровская компания «СДС-Строй».

Первоначально планировалось, что «Байкал» будет построен к чемпионату мира по хоккею с мячом весной этого года. Но первенство затем перенесли на октябрь. Впрочем, теперь нет уверенности в том, что чемпионат, как запланировано, стартует 5 октября. Ранее из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер от участия отказалась сборная США. Сегодня президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко сообщил ТАСС, что этому примеру последовали Швеция и Германия. Таким образом, в турнире в лучшем случае примут участие только четыре иностранные сборные – Финляндия, Норвегия, Казахстан и Эстония.

В любом случае с 11 по 16 сентября в «Байкале» состоится этап Кубка России по хоккею с мячом. В группе «Восток» здесь сыграют местная «Байкал-Энергия», красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», «СКА-Хабаровск» и «Уральский трубник» (Первоуральск).

Фото: официальный портал Иркутской области

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