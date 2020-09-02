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Иркутский «Зенит» обыграл «Новосибирск» в Кубке России

Главная Спорт
Иркутск
19:48 2 Сентября 2020
игра, кубок, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский «Зенит» вышел в групповой этап Кубка России по футболу. На своем поле он обыграл «Новосибирск» в матче 1/64 турнира.

Первый тайм прошел при заметном преимуществе гостей. Свой первый опасный момент иркутяне создали только в его середине. К тому времени новосибирцы уже несколько раз могли открыть счет. Несколько раз спасал «Зенит» вратарь Илья Кунгуров.

Во втором тайме на 56-й минуте со штрафного точно пробил игрок «Новосибирска» Сергей Нарылков. Мяч по дуге влетел в ворота, коснувшись перекладины. Но примерно через 10 минут «Зенит» сравнял счет. Хозяева буквально затолкали мяч в ворота. Вырвать победу иркутяне могли в добавленное ко второму тайму время, но их опаснейшая контратака не увенчалась успехом.

Серия пенальти оказалась очень нервной. После выполнения пяти ударов счет оказался ничейным – 3:3. Но затем игрок «Новосибирска» промахнулся, а иркутянин был точен. «Зенит» вышел в групповую стадию, где в сентябре проведет два домашних матча с клубами РПЛ и ФНЛ.

Фото: страница футбольного клуба «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

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