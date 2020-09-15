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Иркутский «Зенит» уступил «Химкам» в Кубке России

Главная Спорт
Иркутск
19:59 15 Сентября 2020
футбол, кубок, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом матче группового этапа Кубка России иркутский «Зенит», выступающий в Профессиональной футбольной лиге, встретился с подмосковными «Химками» - командой Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Иркутске. Хозяева неплохо начали матч. Они создали пару очень опасных моментов, но забить не смогли. А «Химки» свой шанс в середине второго тайма не упустили. Забил Мохамед Конате. Счет 0:1 продержался на табло до финального свистка.

«Зенит» выступает в пятой группе. В ее составе также «Химки» и «Нижний Новгород».

Фото: сайт футбольного клуба «Химки»

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