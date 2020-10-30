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Иркутский футбольный «Зенит» не сыграет последние осенние матчи в ПФЛ

Главная Спорт
Иркутск
09:59 30 Октября 2020
футбол, матч, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский «Зенит» раньше времени завершил осеннюю часть сезона во второй группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Два последних матча с его участием отменены.

Вчера не состоялась выездная игра «Зенита» против московской «Родины». Отменен и матч с владимирским «Торпедо», запланированный на 1 ноября.

«Решение об отмене выезда принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и в соответствии с полученными рекомендациями управления Роспотребнадзора по Иркутской области», - говорится в сообщении на сайте иркутского клуба.

Судьбу этих матчей решит ПФЛ и контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Как писали Sibnovosti.ru, 20 октября было объявлено о том, что на двухнедельный карантин уходит еще одна команда второй группы – «Чита».

Первенство ПФЛ возобновится в апреле 2021 года. «Зенит» занимает 10-е место в турнирной таблице с 14 очками, «Чита» - последнее, 16-е, с пятью очками.

Фото: pixabay.com

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