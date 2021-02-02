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Иркутск подвинул Сыктывкар: чемпионат мира по хоккею с мячом сначала пройдет в Сибири

Главная Спорт
Иркутск
10:06 2 Февраля 2021
хоккей с мячом, чемпионат мира, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в Иркутске все-таки пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Решение об этом приняла международная федерация этого вида спорта (FIB).

Последние организационные решения FIB опубликованы на ее сайте. Чемпионат мира в группе А состоится в Иркутске с 11 по 17 октября 2021 года. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. Федерация уже уведомила о принятом решении власти Иркутской области.

Напомним, первенство должно было пройти в сибирском городе в 2020 году, но его уже дважды переносили из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер. Ранее уже было принято решение о проведении в 2021 году чемпионата мира в Сыктывкаре (группы А и В). Но теперь этот турнир перенесли на конец марта – начало апреля 2022 года.

«Для проведения турнира чемпионата мира в Иркутске в этом году будет отменен чемпионат мира среди клубных команд», - говорится также в сообщении FIB.

Фото: официальный портал Иркутской области

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