Круглогодичный центр для стрельбы из лука открыли в Бурятии

В Улан-Удэ открыли Региональный центр по стрельбе из лука. Это первый в России круглогодичный центр для занятий этим видом спорта.

Трехэтажный спортивный комплекс расположен в центре столицы Республики Бурятия. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м. Параметры стрелкового поля - 78 на 36 м, пропускная способность - 100 человек в смену.

Как сообщил официальный портал Республики Бурятия, стоимость строительства объекта составила 222 млн руб. Из этой суммы 150 млн руб. пришлось на федеральный бюджет.

Стрельба из лука – один из самых популярных видов спорта в Бурятии. По данным ТАСС, право первого выстрела на церемонии открытия регионального центра предоставили многократному чемпиону Европы Бальжиниме Цыремпилову и серебряному призеру летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионке мира и двукратной чемпионке Европы Инне Степановой.

Фото: официальный портал Республики Бурятия