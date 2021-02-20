20 февраля
Иркутск
погода -3 °C
73.97
 
€ 89.54
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Круглогодичный центр для стрельбы из лука открыли в Бурятии

Главная Спорт
Иркутск
10:29 20 Февраля 2021
строительство, стрельба, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Улан-Удэ открыли Региональный центр по стрельбе из лука. Это первый в России круглогодичный центр для занятий этим видом спорта.

Трехэтажный спортивный комплекс расположен в центре столицы Республики Бурятия. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м. Параметры стрелкового поля - 78 на 36 м, пропускная способность - 100 человек в смену.

Как сообщил официальный портал Республики Бурятия, стоимость строительства объекта составила 222 млн руб. Из этой суммы 150 млн руб. пришлось на федеральный бюджет.

Стрельба из лука – один из самых популярных видов спорта в Бурятии. По данным ТАСС, право первого выстрела на церемонии открытия регионального центра предоставили многократному чемпиону Европы Бальжиниме Цыремпилову и серебряному призеру летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионке мира и двукратной чемпионке Европы Инне Степановой.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутск подвинул Сыктывкар: чемпионат мира по хоккею с мячом сначала пройдет в Сибири

Иркутск подвинул Сыктывкар: чемпионат мира по хоккею с мячом сначала пройдет в Сибири

2 Февраля 2021 г.
Названы новые даты проведения турнира
Новости Иркутска: Иркутский футбольный «Зенит» не сыграет последние осенние матчи в ПФЛ

Иркутский футбольный «Зенит» не сыграет последние осенние матчи в ПФЛ

30 Октября 2020 г.
Отменен выезд сибирской команды в Москву и Владимир
Новости Иркутска: Иркутский «Зенит» уступил «Химкам» в Кубке России

Иркутский «Зенит» уступил «Химкам» в Кубке России

15 Сентября 2020 г.
Игра прошла в Иркутске
Новости Иркутска: Чемпионат мира по хоккею с мячом – 2020 в Иркутске отменен

Чемпионат мира по хоккею с мячом – 2020 в Иркутске отменен

14 Сентября 2020 г.
Турнир должен был пройти в период с 5 по 11 октября
Новости Иркутска: Иркутский «Зенит» обыграл «Новосибирск» в Кубке России

Иркутский «Зенит» обыграл «Новосибирск» в Кубке России

2 Сентября 2020 г.
Итог матча 1/64 финала решила серия пенальти
Новости Иркутска: Иркутский «Байкал» не увидит шведов

Иркутский «Байкал» не увидит шведов

2 Сентября 2020 г.
Центр открылся, но чемпионат мира оказался под вопросом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Для иркутского хосписа построят новое здание

Для иркутского хосписа построят новое здание

19 Февраля 2021 г.
Поручение подобрать земельный участок дал мэр областного центра
Новости Иркутска: Село в Иркутской области могут расселить после наводнения

Село в Иркутской области могут расселить после наводнения

16 Февраля 2021 г.
Выполнение берегоукрепительных работ на реке Бирюсе в селе Талая признано невозможным
Новости Иркутска: Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

17 Февраля 2021 г.
На трассе столкнулись автобус, грузовой и легковой автомобили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru