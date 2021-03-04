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В Иркутске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

Главная Спорт
Иркутск
11:42 4 Марта 2021
чемпионат, байкал, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Иркутск прилетает национальная сборная по конькобежному спорту. Ее члены примут участие в чемпионате России, который пройдет в ледовом дворце «Байкал».

Соревнования пройдут с 12 по 14 марта. Спортсменам предстоит бороться за победу в спринтерском и классическом многоборьях.

Всего в чемпионате примут участие около 90 сильнейших конькобежцев России. Церемония открытия состоится 13 марта в 10:40.

«Байкал» ввели в строй в сентябре 2020 года. В октябре 2021-го там пройдут матчи чемпионата мира по хоккею с мячом.

Фото: официальный портал Иркутской области

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