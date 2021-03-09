Звезды хоккея сыграли на байкальском льду

Вчера на льду Байкала состоялся матч с участием звезд мирового хоккея. Они провели товарищескую игру против мужской и женской сборных Иркутской области, а также госслужащих администрации региона, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Такие матчи проводятся, чтобы привлечь внимание к вопросам изменения климата. Акция называется «Последний матч», намекая на опасность экологических катастроф. Тем более, что нынешний год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. Идею провести матч на озере подал легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов.

«Лед очень быстрый и чистый. И это еще один дополнительный аргумент в пользу того, что мы должны все сделать, чтобы Байкал сохранить, ни в коем случае ничего здесь не уничтожить», - сказал он ОТР.

Победила команда звезд, но с небольшим преимуществом (8:6). Планируется, что подобные игры будут там проводиться ежегодно.

Фото: «Общественное телевидение России»