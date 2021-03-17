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На Байкале установили рекорд по подледному фридайвингу

Главная Спорт
Иркутск
12:14 17 Марта 2021
байкал, рекорд, спортсмен
Автор: Sibnovosti.ru
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На озере Байкал в Иркутской области был установлен рекорд Гиннесса по подледному фридайвингу, передает «Общественное телевидение России». Это ныряние с задержкой дыхания.

Российский спортсмен Алексей Молчанов погрузился под толщу льда на 80 м. Тем самым, он побил прежний рекорд на 5 м.

Подледный фридайвинг - одна из самых сложных дисциплин. В ледяной воде спортсменам сложно быть расслабленными, а именно это и является залогом успеха. Психологически давит и понимание того, что вплыть они могут только в одном месте, свободном ото льда.

Фото: «Общественное телевидение России»

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