Иркутский футбольный «Зенит» оказался в положении «вне игры»

Иркутский футбольный клуб «Зенит», выступавший в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), прекратил свое существование. Причиной стали финансовые проблемы.

О том, что «Зенита» больше нет, клуб объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ», - говорится в сообщении.

Автор поста констатировал появление еще одной команды «на кладбище иркутского футбола». Между тем, еще 31 марта клуб сообщал о том, что игроки продолжают тренировки.

Как писали Sibnovosti.ru, «Зенит» выступал во второй группе первенства ПФЛ. На зимний перерыв команда ушла на 12-м месте из 16. В прошлом году в Кубке России «Зенит», последовательно обыграв «Читу» и «Новосибирск», пробился в групповой этап, где встречался с «Химками» и «Нижним Новгородом».

Фото: страница футбольного клуба «Зенит» в соцсети «ВКонтакте»