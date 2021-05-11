В Бурятии начинается чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

Сегодня в Улан-Удэ стартует чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе.

Всего на чемпионат подали заявки 130 спортсменок из 23 регионов. По данным правительства Республики Бурятия, самые большие делегации направили Москва, Санкт-Петербург и Республика Дагестан. Бурятию представят 23 спортсменки. В числе спортсменок, которые выйдут на ковер, три участницы Олимпийских игр 2016 года, сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Жеребьевка состоялась вчера вечером. Финалы в 10 категориях назначены на 12 мая. Призовой фонд чемпионата составляет 7,5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году в Улан-Удэ прошел чемпионат мира по боксу среди женщин.

Фото: официальный портал Республики Бурятия