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В Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

Главная Спорт
Иркутск
13:30 13 Мая 2021
борьба, женщины, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Соревнования проходили в 10 весовых категориях.

Спортсменки из регионов Сибири и Дальнего Востока завоевали несколько наград разного достоинства. Из них четыре золотые. Так, хозяйка ковра Ирина Ологонова победила в весе до 57 кг, одолев в финале Хадижат Муртузалиеву из Республики Дагестан 3:0. Ее землячка Мария Кузнецова (до 65 кг) расправилась с Кристиной Тамразян из Иркутской области 10:0.

Стоит отметить, что Ирина Ологонова завоевала золото российского первенства спустя шесть лет после своей первой победы на чемпионате. На аналогичном турнире, который проходил в Улан-Удэ в 2019 году, она сначала уступила в полуфинале, а затем и в поединке за «бронзу».

Два «золота» у красноярских спортсменок. Еще в двух весовых категориях в финал вышли спортсменки из Кемеровской области, но в обоих случаях довольствовались «серебром».

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России

 

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