В Улан-Удэ стартовало строительство футбольного поля

Футбольное поле с беговой дорожкой появится в 103-м микрорайоне Улан-Удэ. На объекте начались подготовительные работы.

Как сообщил информационный сайт столицы Республики Бурятия, строительство ведет ООО «Балси» по нацпроекту «Демография». Завершить его планируется к 31 октября 2021 года. На проект выделено 47 млн руб.

По данным городских властей, в прошлом году по этому нацпроекту в Улан-Удэ возвели физкультурно-оздоровительные комплексы у школ №57, №22 и №18, а также и мини-футбольное поле в поселке Тулунжа. В планах на этот год значатся спортивные объекты у школ №13, №43 и №55.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ