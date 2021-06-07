Байкальский лед станет полем для гольфа

Руководство Республики Бурятия планирует провести турнир по гольфу на необычной площадке. Речь идет о соревнованиях на льду озера Байкал.

Предложение прозвучало в ходе мероприятий Петербургского международного экономического форума. С ним выступил глава региона Алексей Цыденов.

«Мы настроены уже в следующем году сделать промо-тур, первый этап, когда приедут операторы, которые обеспечат все мероприятия, дадут рекомендации, оценку, и уже в 2023 году сделать полноценный тур», - поделился планами руководитель Бурятии.

Гольф на Байкале призван привлечь в Бурятию состоятельных туристов. Первый турнир предполагается приурочить к 100-летию республики (9 января 1922 года в составе РСФСР была образована Монголо-Бурятская автономная область). В дальнейшем же сделать соревнования ежегодными.

Фото: официальный портал Республики Бурятия