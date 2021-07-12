Восемь спортсменов пытаются переплыть Байкал

На Байкале сегодня стартовал заплыв Baikal Great Swim. Его участникам предстоит преодолеть дистанцию в 120 км.

В заплыве, который назван первым международным трансбайкальским экологическим заплывом, принимают участие восемь спортсменов из разных стран. Они представляют Россию, Италию, Аргентину, Францию, ЮАР, Марокко, Казахстан и США. Спортсмены стартовали в рабочем поселке Выдрино в Республике Бурятия. Финишировать они должны завтра на пляже Якоби в Иркутске.

«30 часов без сна и отдыха, … 120 километров или 65 миль», - говорится о дистанции на сайте заплыва.

По данным областных властей, накануне старта пловцы тренировались в Листвянке.

«Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий, проходит с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм», - процитировал организаторов мероприятия - руководителей региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая и Наталью Денисенко официальный портал Иркутской области.

Фото: официальный портал Иркутской области