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Восемь спортсменов пытаются переплыть Байкал

Главная Спорт
Иркутск
13:38 12 Июля 2021
байкал, спортсмены, плавание
Автор: Sibnovosti.ru
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На Байкале сегодня стартовал заплыв Baikal Great Swim. Его участникам предстоит преодолеть дистанцию в 120 км.

В заплыве, который назван первым международным трансбайкальским экологическим заплывом, принимают участие восемь спортсменов из разных стран. Они представляют Россию, Италию, Аргентину, Францию, ЮАР, Марокко, Казахстан и США. Спортсмены стартовали в рабочем поселке Выдрино в Республике Бурятия. Финишировать они должны завтра на пляже Якоби в Иркутске.  

«30 часов без сна и отдыха, … 120 километров или 65 миль», - говорится о дистанции на сайте заплыва.  

По данным областных властей, накануне старта пловцы тренировались в Листвянке.

«Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий, проходит с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм», - процитировал организаторов мероприятия - руководителей региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая и Наталью Денисенко официальный портал Иркутской области.

Фото: официальный портал Иркутской области

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