Лучница из Бурятии потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Бурятская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время олимпийских соревнований в Токио. Причиной стала жара.

Инцидент произошел сегодня уже после завершения квалификационного этапа у женщин. Светлана Гомбоева возвращалась от щита и упала на землю. К ней бросились врачи из других команд – Италии, США и Великобритании. Вскоре после этого российская спортсменка сказала, что готова участвовать в олимпийском турнире.

В квалификации Светлана Гомбоева заняла 45-е место. Она считается одной из сильнейших российских лучниц. В мае этого года спортсменка из Республики Бурятия стала победителем второго этапа Кубка мира в Лозанне, а в июне - чемпионкой Европы.

Фото: сайт министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия