Мэр Братска отказался пускать в город отходы «Усольехимпрома»

Судьба ядовитых отходов «Усольехимпрома» вызвала новый острый конфликт между руководством Иркутской области и мэрией города Братска. О разногласиях уровней власти относительно места утилизации отходов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня на экстренном совещании в мэрии глава Братска Сергей Серебренников в резкой форме раскритиковал предложение властей региона ввезти на территорию муниципалитета ядовитые отходы «Усольехимпрома».

«Это – преступное решение. Федеральный центр и мы с градообразующими предприятиями прилагаем огромные усилия, чтобы решить вопросы экологии в Братске, а правительство региона принимает вот такие непродуманные, неправильные решения… Мы, братчане, умеем постоять за себя! Я категорически против и не допущу в Братске ни одного грамма этих отходов», - заявил мэр города с населением более 230 тыс. человек.

При этом в администрации Братска ссылаются на выступление вице-губернатора Руслана Болотова на заседании, посвященном этой проблеме. Оно состоялось в Усолье-Сибирском на прошлой неделе.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, в совещании 18 июня приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. На сайте Росприроднадзора указывается, что к концу июня будет готов проект вывоза отходов с территории «Усольехипрома». При этом, отходы первого и второго класса опасности планирует принять «Кубаньцветмет» (Краснодарский край), третий класс – полигон в Братске, четвертый-пятый – в Ангарске. К третьему классу опасности относят соединения марганца, серебра, никеля, меди, бензосодержащие отходы и др.

«Усольехимпром» был создан в 30-е годы прошлого века, являлся крупнейшим к востоку от Урала предприятием химической промышленности. В августе 2017 года оно было признано банкротом.

«С 6 ноября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим чрезвычайной ситуации, вызванный риском возникновения на территории города экологической угрозы. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами», - говорится в сообщении братской мэрии.

Напомним, летом прошлого года власти Иркутской области раскритиковали руководство Братска за неэффективное, по их оценке, расходование средств по программе переселения.

Фото: официальный сайт Братска