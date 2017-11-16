Выходец из Москвы назначен главой стройнадзора в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил нового руководителя региональной службы Госстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации ведомства, Борис Билалов родился в 1980 году в Чехове Московской области. С 2003 года по 2005 год работал в ЗАО «Территориальное управление капитального строительства № 3» г. Москвы, в дирекции строительства микрорайона «Марфино» ОАО «Новое кольцо Москвы». С 2005 года по 2011 год — инженер, ведущий инженер отдела технического надзора, начальник отдела технического надзора ООО «Жилкапстрой (Москва). С 2011 года по 2015 год являлся руководителем представительства в Москве ЗАО «Стальконструкция». С 2015 года по 2017 год — заместитель руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве РФ в Москве.

Напомним, прежний руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Вадим Литвиненко был уволен в связи с «утратой доверия» из-за нарушения чиновником требований антикоррупционного законодательства.

По данным областного правительства, Литвиненко не задекларировал имущество и денежные средства на счетах и не отразил в декларации то, что он является учредителем одной из управляющих компаний.