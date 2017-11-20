В Иркутске сносят трехэтажное здание, разрушающее Дом литераторов

Рабочие в Иркутске приступили к сносу трехэтажного здания на улице Степана Разина. Кирпичное капитальное строение было возведено незаконно, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы планируют завершить до 31 декабря.

Как сообщает ГТРК «Иркутск», из-за незаконной постройки начал разрушаться памятник федерального значения — усадьба Бревнова (Дом литераторов), по одной из стен пошли трещины.

Решение о сносе вынес арбитражный суд Иркутской области еще в 2014 году.

«На протяжении более чем трех лет застройщик уклонялся всяческим образом от исполнения решения суда, создавал препятствия для его исполнения. Делал все возможное, чтобы это здание осталось. Застройщиком данного объекта является ООО «Трансальянс», — рассказал заместитель начальника управления защиты КУМИ Иркутска Владимир Григорьев.

Ранее сообщалось, что в Иркутске заканчивается реставрация усадьбы Бревнова — памятника истории и культуры федерального значения. Стоимость работ составила 56 млн рублей. В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории и наружному освещению. Открытие объекта запланировано на 25 декабря.

Фото с сайта vesti.irk.ru